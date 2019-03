Katastrofa samolotu w Etiopii. Ambasada RP pomoże rodzinom ofiar z Polski

Wśród ofiar katastrofy etiopskiego samolotu, który w niedzielę spadł niedaleko Addis Abeby, jest dwóch Polaków. Rzeczniczka MSZ Ewa Suwara powiedziała WP, że ich tożsamość jest znana. Członkowie jednej z rodzin są już w drodze do Etiopii.

Na pokładzie Boeinga 737 lecącego z Etiopii do Kenii było 157 osób z 33 krajów. Nikt nie przeżył katastrofy lotu ET302, który kilka minut po starcie z Addis Abeby 10 marca rano spadł koło miasta Debre Zeit lub Biszoftu - jak brzmi jego nazwa w językach Amhara i Oromo.

Ewa Suwara, rzeczniczka MSZ potwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską, że wśród ofiar jest dwóch mężczyzn z Polski. Nie byli ze sobą spokrewnieni. Żadne dodatkowe informacje nie są ujawniane ze względu na dobro rodzin, które otrzymały już tragiczną informację. Bliscy jednego z zabitych są już w drodze do Addis Abeby.

W Etiopii ogłoszono żałobę narodową. Do połowy masztu opuszczona została także flaga nad polską ambasadą. Suwara podkreśliła, że konsul RP udzieli wszelkiej możliwej pomocy bliskim Polaków. Jest też w kontakcie z etiopskimi władzami w celu zorganizowania identyfikacji szczątek ofiar, a następnie ich transportu do kraju.

To nie była "latająca trumna"

Ethiopian Airlines to narodowy przewoźnik etiopski.Jest firmą cieszącą się dobrą opinią, w przeciwieństwie do innych afrykańskich linii, wyposażonych w "latające trumny". Tak nazywane są stare i zużyte samoloty, którym nie wolno wlatywać do Europy.