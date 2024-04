Katastrofa amerykańskiego drona. Nie będzie śledztwa

Śledczy ustalili, że nie doszło do żadnego przestępstwa, jak informuje RMF FM. Dron, który leciał z Rumunii do bazy w Polsce, uległ awaryjnemu rozbiciu podczas planowanego lądowania. Obsługa wcześniej straciła kontrolę nad nim. Systemy bezpieczeństwa zostały aktywowane, co zapewniło lądowanie maszyny w wcześniej ustalonym i zaprogramowanym miejscu.