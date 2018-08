Katarzyna Pikulska nie przyjmuje przeprosin Ziemowita Kossakowskiego. Sprawa jest w sądzie

Katarzyna Pikulska, jedna z liderek protestu lekarzy rezydentów, która została pomówiona przez TVP Info, nie przyjmuje przeprosin. "Nie wierzę w szczerość tych przeprosin" – stwierdziła.



"Przykro mi, że TVP po raz kolejny zamiast przeprosić, próbuje gierek... to trzeci raz. Proces będzie na pewno. Spotkamy się w sądzie. TVP miało aż nadto czasu, by przeprosić w taki sposób, w jaki szkalowała, to nie ja wybrałam drogę sądową, lecz oni" - napisała dr Katarzyna Pikulska na Facebooku. I dodała, że jest jej "przykro z powodu tego artykułu czy wywiadu".

W ubiegłym tygodniu były dziennikarz TVP Info Ziemowit Kossakowski w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" odniósł się do sprawy materiału "Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem". - Ten tekst zlecił mi rok temu, czyli w 2017 r. Samuel Pereira, który jest dwulicową osobą. Narobił mi wiele problemów w życiu – powiedział. Stwierdził, że stał się obiektem nagonki przez "fajki Pereiry", który go zawiesił w pracy. Ziemowit Kossakowski przeprosił w tym wywiadzie lekarkę, którą oskarżył. - Jestem świadom tego, co zrobiłem. Zaufałem portugalskiemu uchodźcy i to on mnie wsadził na taką minę – dodał.