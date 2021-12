Kataryna: Decyzja prokuratury to wielkie (samo)oskarżenie [OPINIA]

Jak bowiem słusznie zauważa sama Wrzosek w przywoływanym na początku wywiadzie: "To nie dotyczy tylko mojej prywatności jako obywatelki, ale też jako prokuratora i tajemnicy prowadzonych przeze mnie postępowań". To właśnie prokuratura powinna być zatem najbardziej zainteresowana ustaleniem, czy i kto miał dostęp do telefonu prowadzącej objęte prokuratorską tajemnicą postępowania.