Kataklizm zbiera żniwo w Afryce. Nie żyje ponad 700 osób

W wyniku cyklonu Idai oraz powodzi w Mozambiku, Zimbambwe oraz Malawi śmierć poniosły już 746 osoby. Ten bilans cały czas wzrasta - zaznaczają służby medyczne. Setki tysięcy ludzi zmaga się z wielkim kryzysem - brakuje jedzenia, wody i schronienia.

Władze informowały o pierwszych ofiarach cholery już w środę Póki co szpitale w Mozambiku nie odnotowały przypadków śmiertelnych na swoich oddziałach. Natomiast wiadomo o co najmniej dwóch ofiarach, które zmarły poza placówkami medycznymi z objawami podobnymi do cholery - informował minister środowiska Celso Correia.