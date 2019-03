Cyklon Idai. Polacy są gotowi do akcji ratunkowej w Afryce. Ludzie i sprzęt czekają na sygnał

Polscy ratownicy są gotowi pomóc ofiarom cyklonu w Mozambiku. – Przyjęliśmy, że w ciągu 6 godzin będziemy gotowi do wyjazdu w miejsce katastrofy – mówi WP Michał Madeyski koordynujący pracę zespołu ratowników.

- Aplikacja automatycznie powiadamia mnie o alertach "czerwonych". To katastrofy o wpływie na dużą liczbę ludzi – mówi Wirtualnej Polsce Michał Madeyski, koordynator zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). – To pierwszy sygnał. Następny ruch należy do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która ocenia, czy istnieje potrzeba zaalarmowania, czy wezwania ratowników spoza kraju dotkniętego nieszczęściem.