Kasparow dla WP: Totalna panika. Reżim Putina gnije

Zdaniem naszego rozmówcy pojawiła się jednocześnie szansa na zmianę w samej Rosji. - To wszystko pokazuje, że Ukraina wygra wojnę. Co się stanie po tym, jak Ukraina się wyzwoli, półwysep Krymski, Sewastopol, po odzyskaniu przez nią terytorialnej integralności i suwerenności, co będzie to oznaczało dla mojego kraju, pozostaje wielkim pytaniem. Jestem przekonany, że mamy wyjątkową okazję oddania Rosji jej narodom i będziemy ciężko pracować, by wybaczono jej zbrodnie popełnione przeciwko sąsiadom za rządów Putina - podkreśla Kasparow.