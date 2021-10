Kary z Watykanu? Ks. Kobyliński o wizycie biskupów u papieża

Ostatnia z czterech grup polskich hierarchów, którzy uczestniczyli w tradycyjnych wizytach ad limina Apostolorum (czyli do progów apostolskich) w Watykanie, spotkała się z papieżem. Episkopat podsumowanie rozmów z Franciszkiem zaplanował na 5 listopada. - Mam wewnętrzne informacje, jak to wyglądało i jakie tematy były poruszane. (…) Na pewno przesadzone były opinie dotyczące przygotowań wizyty polskich biskupów: straszono "dywanikiem", dymisjami. To był nonsens. Nie taki charakter mają te wizyty - powiedział w programie "Newsroom" WP ks. prof. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Najtrudniejsze tematy dotyczyły duszpasterstwa młodzieży, laicyzacji młodego pokolenia, kryzysu powołań, migrantów i uchodźców. To wszystko, co jest trudne, ważne i ciekawe w polskiej debacie publicznej, było też omawiane w Watykanie - także jeśli chodzi o problem pedofilii - stwierdził gość Patrycjusza Wyżgi.