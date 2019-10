Karty do głosowania 2019 jak wyglądają [zdjęcia]. Jak głosować w wybory parlamentarne 2019?

Wielu wyborców idących dziś na wybory zastanawia się dziś, jak wyglądają karty do głosowania podczas wyborów 2019. Prezentujemy zdjęcia kart oraz przypominamy jak głosować, żeby twój głos był ważny.

Wybory parlamentarne odbywają się dziś w całym kraju. Wyborcy licznie przybywają do lokali wyborczych.

Przypominamy, że lokale wyborcze będą dziś czynne w godzinach 7-21. Głos będzie można oddać tylko w lokalu odpowiednim dla miejsca zameldowania. Wyjątkiem od tej zasady są osoby, które dopisały się do innego spisu wyborców, zmieniły rejestr wyborców lub posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wybory 2019. Karty do głosowania w wyborach do Sejmu. Jak głosować?

Najpierw przyjrzyjmy się kartom do głosowania w wyborach do Sejmu.

Na karcie znajdują się listy wyborcze komitetów, które chcą wprowadzić do Sejmu swoich kandydatów. Oprócz nr listy i nazwy komitetu, na karcie do głosowania może pojawić się również logo komitetu. Nr listy został przyporządkowany komitetom w drodze losowania. Numery list i przypisane do nich komitety: