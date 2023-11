Karpiński zabrał głos po wyjściu z aresztu. "Jak grom z jasnego nieba"

- Tworzona była przez niektóre gazety, np. "Gazetę Polską", taka atmosfera, że będą poważne sprawy, że to się nakręca, że ślady idą do ratusza. To trochę podnosiło ciśnienie, bo ja się tymi sprawami zajmowałem i raczej bym się spodziewał, że ktoś mi podziękuje, bo rozpocząłem proces inwestycyjny potężnej instalacji, ostatniej takiej w Europie - mówił.