Karol Szymanowski bohaterem Google Doodle. Tak uhonorowano 141. rocznicę jego urodzin

Karol Szymanowski w Doodle. Kim był?

Google we wtorek 3 października przypomina postać Karola Szymanowskiego - kompozytora początku XX wieku, który jest jednym z najbardziej cenionych przedstawicieli Młodej Polski. Urodzony we wsi Tymoszówka w Ukrainie, od wczesnych lat dziecięcych miał kontakt z muzyką - już w wieku siedmiu lat rozpoczął edukację, w trakcie której duży nacisk kładło się właśnie na nią. Szymanowski pochodził bowiem z rodziny o szerokich powiązaniach muzycznych - jego ojciec grał na fortepianie i wiolonczeli, brat był pianistą, siostra Stanisława śpiewaczką operową a najmłodsza siostra Zofia pisała teksty do utworów kompozytora. W późniejszych latach Szymanowski studiował muzykę w Warszawie.