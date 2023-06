Magdalena Abakanowicz bohaterką Google Doodle. Kim była?

Twórczość Magdaleny Abakanowicz. Abakany

Artystka tworzyła dzieła w różnych technikach. Najbardziej znana jest jednak z serii "miękkich" rzeźb, właściwie przestrzennych tkanin, które zyskały miano abakanów. To one zostały nagrodzone w 1965 roku na prestiżowym, międzynarodowym festiwalu sztuki Biennale. Nagroda stała się dla Abakanowicz furtką do międzynarodowej kariery.