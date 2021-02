Karol Kania nie żyje. Nowe fakty ws. katastrofy śmigłowca milionera

Do wypadku doszło ok. godz. 1 w nocy w powiecie pszczyńskim na Śląsku. Prywatny helikopter, w którym leciały cztery osoby, rozbił się w okolicach rzeki Dokawa. Zginęły dwie osoby, 80-letni Karol Kania, właściciel jednego z największych przedsiębiorstw produkujących podłoża do uprawy pieczarek, oraz pilot maszyny.