Karol Kania nie żyje. Pożegnali go pracownicy jego firmy

Karol Kania nie żyje. Znany biznesmen zmarł ubiegłej nocy w Studzienicach pod Pszczyną. To tam doszło do rozbicia się prywatnego helikoptera. Przedsiębiorcę w mediach społecznościowych pożegnali pracownicy firmy, którą założył. "Szefie - dziękujemy za wszystko. Do zobaczenia" - napisali przedstawiciele zakładu.

Karol Kania nie żyje. Zdjęcie z miejsca wypadku Źródło: East News , Fot: MARZENA BUGALA