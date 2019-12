Karol Guzikiewicz reaguje na zapowiedzi Tomasza Grodzkiego. "Jestem szantażowany"

Adwokat Tomasza Grodzkiego oświadczył, że Karol Guzikiewicz poniesie konsekwencje swoich doniesień ws. marszałka Senatu. Gdański radny Sejmiku nie pozostał bezczynny. Poprosił o "ochronę prawną".

Tomasz Grodzki w programie WP #Newsroom zapowiedział interwencję ws. działań Karola Guzikiewicza. Dzień później mecenas marszałka Senatu oświadczył, że gdański radny będzie wezwany do "zaprzestania naruszania dóbr osobistych i usunięcia tych naruszeń".

Radny wcześniej twierdził, że on również może wytoczyć proces Grodzkiemu. Teraz zdecydował się na wystąpienie do przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego o zapewnienie mu "ochrony prawnej". Argumentuje to "szantażem", którego ma się wobec niego dopuszczać marszałek Senatu.