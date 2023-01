Karma wraca. Drony kamikaze zniszczyły rosyjskie czołgi

Podczas gdy Rosjanie dysponują irańskimi dronami kamikaze, Ukraińcy skonstruowali własne bezzałogowce z ładunkami wybuchowymi, wykorzystując do tego popularne drony komercyjne. Do sieci trafiło nagranie z obwodu donieckiego w okolicach Marjinki, na którym widać serię uderzeń dronów kamikaze w czołgi armii Putina. Na jednym z ujęć można zauważyć, jak załoga T-72 w popłochu opuszcza go i rzuca się do ucieczki. Co ciekawe, jedno z nagrań pochodzi od sklepowego drona Falcon. Tym samym obrońcy Kijowa umieszczają potężne ładunki wybuchowe na zwykłych dronach sklepowych, a te dziesiątkują Rosjan na froncie. Takie ataki Ukraińców może nie niszczą od razu wrogich maszyn, ale po kilku takich uderzeniach czołg nie nadaje się już do dalszego udziału w walkach, a często też zostaje zrównany z ziemią w wyniku samodetonacji amunicji, którą poprzedza uderzenie i drobny pożar.