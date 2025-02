Karetka czekała 3 godziny. "Nikt nie jest zainteresowany pacjentem"

Karetki czekają godzinami. "Brak miejsc"

Tymczasem z danych zgromadzonych przez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdyni wynika, że od 1 do 10 lutego oczekiwanie karetki przekraczające ponad godzinę odnotowano aż 16 razy. 27 razy karetki oczekiwały od 30 minut do godziny.

- Co do zasady czas przekazania pacjenta przez ZRM wynosi do 15 minut i staramy się w "Szpitalach Pomorskich" spełniać te normy. Zdarza się, że czasy są wydłużone z uwagi na brak miejsc w przepełnionym SOR-ze, co jest spowodowane zbyt dużym obciążeniem tego oddziału czy też niewystarczającą liczbą miejsc w oddziałach szpitalnych - broni się rzeczniczka Szpitali Pomorskich.