Kardynał Watykanu o wojnie. "Kościół dopuszcza zabójstwo w obronie koniecznej"

Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2264 wskazuje: "Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności". "Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi śmiertelny cios: Jeśli ktoś w obronie własnego życia używa większej siły, niż potrzeba, będzie to niegodziwe. Dozwolona jest natomiast samoobrona, w której ktoś w sposób umiarkowany odpiera przemoc... Nie jest natomiast konieczne do zbawienia, by ktoś celem uniknięcia śmierci napastnika zaniechał czynności potrzebnej do należnej samoobrony, gdyż człowiek powinien bardziej troszczyć się o własne życie niż o życie cudze" - wyjaśniono w KKK wskazując na nauczanie św. Tomasza z Akwinu.