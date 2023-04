Kardynał Nycz zabrał głos w sprawie Jana Pawła II. "Nie należy mieszać z polityką"

Metropolita warszawski odniósł się również do "apostazji kobiet". - Kiedyś to matki uczyły wiary, później stopniowo - patrząc szerzej - rodzice, odsuwali się od religii. Byłem kiedyś w parafii, gdzie w niedzielę na mszę chodziło 20 proc. wiernych, ale na religię 100 proc. uczniów. Jak to się miało udać? Brakowało świadectwa. Dzisiaj słyszę to samo od rodziców - też chcieliby w Warszawie 'posyłać dziecko na religię', ale to dziecko, gdy ma 14 lat samo siebie pyta: 'dlaczego mam chodzić, skoro mama i tata sami nie dają mi przykładu?'. Osłabienie tych relacji, osłabienie rodziny - to wszystko przekłada się dzisiaj na erozję wiary, również wśród młodych kobiet. Pandemia tylko ten proces pogłębiła - wyjaśnił.