Kapsuła Dragon dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną

W sobotę 24 kwietnia kapsuła Crew Dragon firmy SpaceX przybyła na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dzień wcześniej – w piątek 23 kwietnia - wystartowała z bazy NASA na przylądku Canaveral na Florydzie. Na pokładzie kapsuły znajdowało się czterech astronautów. To już trzecia wspólna załogowa misja NASA i firmy SpaceX, należącej do miliardera Elona Muska. To też trzecie takie przedsięwzięcie w ciągu ostatnich 11 miesięcy. W piątkowym starcie użyto rakiety Falcon 9. To ta sama, za pomocą której zrealizowano pierwszy transport astronautów na ISS w listopadzie 2020 roku.