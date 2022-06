"Kapitulacja jest uderzająca". Tusk o braku pomysłu PiS na walkę z inflacją

- Ten rejestr ciąż miał pomagać kobietom w ciąży i przyszłym matkom, by zapewnić dobrą opiekę lekarską. Dziś robi się to, by kontrolować. Chodzi o prokuratorów i śledczych, którzy mają pilnować Polek. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy to prowadzą, prezes Kaczyński, ks. Rydzyk, minister Ziobro, zrozumieją, że Polki to wolni ludzie, to obywatele z pełnymi prawami, które nie wymagają kontroli - mówił Donald Tusk.