Były skarbnik PiS: Odszedłem, bo partia zatraciła swój charakter

Zrobiło się niemiło. Niby doradca Clintona, ale fasonu nie miał za grosz. Zaczął mieć do mnie pretensje, że nie znam amerykańskich obyczajów i kanonów politycznych, jakby to miało coś do rzeczy. Zażyczył sobie apartamentu plus dwa pomieszczenia dla asystentów w hotelu "Sheraton" na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Do tego samochodu z kierowcą. Szybko policzyłem, ile to wychodzi. Pomnożyłem przez 30 dni, bo tyle miał u nas przebywać. I wyszło mi 5 milionów dolarów. Powiedziałem, że nie pozwolę na to.