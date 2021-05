"Kapiszon Banasia". Na Nowogrodzkiej zapadła decyzja ws. prezentacji Nowego Ładu

Głównia linia narracyjna polityków PiS ma się więc oprzeć na rozmydlaniu odpowiedzialności przedstawicieli rządu za wybory kopertowe i podważaniu wiarygodności Mariana Banasia. Szef NIK wspomniał bowiem podczas konferencji prasowej o swoim synu i ma być to - według PiS - naczelny argument potwierdzający, że działa on z pobudek czysto osobistych i używa podległej sobie instytucji do tuszowania swojej przeszłości i jego rodziny, a także wykorzystuje ją do atakowania rządu.