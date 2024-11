Kanadyjski system NASAMS wspiera Ukrainę

Kanadyjski system obrony przeciwrakietowej NASAMS, zamówiony w USA, został dostarczony do Ukrainy. Informację tę przekazał minister obrony Kanady, Bill Blair, podczas Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa w Halifaksie. System, zamówiony dwa lata temu, ma wzmocnić ukraińską obronę powietrzną przeciwko rosyjskim atakom.

NASAMS, czyli National Advanced Surface-to-Air Missile System, jest zdolny do użycia pocisków krótkiego i średniego zasięgu. Może być wykorzystywany do obrony przed dronami, rakietami i atakami lotnictwa. Wartość systemu wynosi 406 mln CAD. Kanada, od lutego 2022 r., przekazała Ukrainie ponad 300 rakiet do obrony powietrznej.