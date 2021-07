Kanada. Protestujący obalili pomniki królowej Wiktorii i Elżbiety II

Wcześniej jednak doszło do jeszcze bardziej wstrząsającego odkrycia. Na terenie dawnej szkoły katolickiej w Saskatchewan ujawniono nieoznakowane groby 751 osób, co prawdopodobnie według opinii publicznej przyczyniło się do podpaleń czterech kościołów na terenie Brytyjskiej Kolumbii przez rdzennych mieszkańców Kanady.