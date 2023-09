Kampanijny niewypał? Polityk KO kontrował

PiS przez cztery dni prezentował kolejne punkty programu wyborczego. KO przed sobotnią konwencją pokazała generator memów z Jarosławem Kaczyńskim. - Żyjemy w czasach władzy autorytarnej, która wydaje miliardy na zakłamywanie rzeczywistości. Czy mamy rozmawiać o generatorze memów? Naprawdę to największy problem kampanii wyborczej? Jutro wielka konwencja KO. Prezentowane będą rzeczy dot. przyszłości naszego narodu - odpowiadał w programie "Tłit" senator KO Krzysztof Brejza. Prowadzący program Patrycjusz Wyżga nazwał generator kampanijnym "niewypałem". Polityk tłumaczył, że KO pokaże program w sobotę. - Czy generator memów, jeden z pomysłów sztabu, jest istotną rzeczą na 30 dni przed wyborami? Z pewnością zwrócił uwagę Polaków na to, że obsesje Kaczyńskiego są szkodliwe dla Polski. O godz. 12:00 będziemy prezentować w sobotę plan na walkę z pisowską drożyzną, na uruchomienie środków europejskich, odbudowanie siły Polski. Czy my naprawdę mamy rozmawiać o generatorze memów? Jarosław Kaczyński swoją polityką niszczenia praworządności i instytucji oraz zaszczuwania ludzi, rzeczywiście jest zagrożeniem. Rozumiem podrygi ratlerkowe ludzi z PiS-u i próby zaczepiania Tuska, bo wiedzą, jak ważna będzie to konwencja - dodał.