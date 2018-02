Kamiński "gromi mafię", a Pawłowicz z mieczem w ręku. To będzie tydzień

Redakcje tygodników pokazały, co czeka nas w kioskach w poniedziałek. "Wprost" robi swoją wersję okładki "Vogue'a", a "Do Rzeczy" uważa Mariusza Kamińskiego za "młot na korupcję". "Sieci" oddają głos Krystynie Pawłowicz, która chce "walki na śmierć i życie".

Z kolei "Do Rzeczy" nie ma wątpliwości, że Mariusz Kamiński "gromi mafię". Przyciemniona twarz twórcy CBA, a dziś szefa służb specjalnych powinna chyba budzić respekt czy budować aurę tajemniczości. W końcu Kamiński to "młot na korupcję". "Newsweek" zachęca natomiast do zakupu m.in. wywiadem o Donaldzie Trumpie. "To idiota" – mówi redakcji autor słynnej już nieautoryzowanej biografii prezydenta USA.