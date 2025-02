Zełenski zaskoczył. "Nie wiem, gdzie są te wszystkie pieniądze"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Associated Press podkreślił, że kluczowe dla negocjacji pokojowych są Stany Zjednoczone, Ukraina i Rosja. Dodał, że głos Unii Europejskiej również powinien być obecny przy stole negocjacyjnym. Zełenski zaznaczył, że bez członkostwa Ukrainy w NATO nie będzie trwałego pokoju.

Zełenski wyraził przekonanie, że Rosja nie jest obecnie zainteresowana rozmowami o zawieszeniu broni. Podkreślił, że nie ma mowy o ustępstwach ze strony Kremla. Prezydent Ukrainy uważa, że Donald Trump mógłby skłonić Władimira Putina do negocjacji, grożąc sankcjami i oferując Ukrainie wsparcie wojskowe .

Prezydent Ukrainy odniósł się także do propozycji rozmieszczenia sił europejskich w Ukrainie, co miałoby odstraszać Rosję. Zełenski podkreślił, że bez gwarancji bezpieczeństwa ze strony sojuszników, każda umowa z Rosją będzie jedynie prekursorem przyszłej agresji. Wskazał, że członkostwo Ukrainy w NATO to najtańsze gwarancje bezpieczeństwa.