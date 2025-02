Dramatyczna wyścig z czasem w Tokio. Akcja zawieszona

W Tokio trwa akcja ratunkowa kierowcy ciężarówki, który wpadł do zapadliska na obrzeżach miasta. Jak podaje publiczny nadawca NHK, władze wezwały 1,2 mln mieszkańców do ograniczenia zużycia wody, by wspomóc operację. Kierowca pozostaje uwięziony od pięciu dni, a jego stan jest nieznany.