Kamiński chce przeprosin dla policjantów. Mocna riposta posłanki

Szef MSWiA Mariusz Kamiński napisał na Twitterze, że w związku z oskarżeniami po skandalicznej interwencji w krakowskim szpitalu policjantom należą się “przeprosiny ze strony osób próbujących wykorzystać sytuację”. Posłanka KO Katarzyna Lubnauer w programie "Tłit" dała jasno do zrozumienia, że jest przeciwnego zdania. - Od ośmiu lat Kamiński odpowiada za służby i policję. Ja bym chciała, żeby on raz usiadł z dziennikarzem i odpowiedział na pytania o funkcjonowanie policji. On schował się za Twitter. (…) To jest przykład polityka, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności przed opinią publiczną, ponieważ unika jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi, którzy mogliby mu zadać niewygodne pytania - stwierdziła. Dalej posłanka mówiła, jakiej reakcji na oburzające zachowanie policji oczekuje od państwa. - Nie może być tak, że Kamiński wydaje werdykt w tej sprawie, stając po stronie policji. (…) Po pierwsze oczekuję śledztwa wewnątrz policji w tej sprawie. Po drugie, ukarania winnych funkcjonariuszy. Po trzecie, co najważniejsze, należy zmienić zasady naboru i szkolenia w policji - wyliczała Lubnauer. Dodała, że powinno również dojść do dymisji gen. Jarosława Szymczyka ze stanowiska Komendanta Głównego Policji.

Rozwiń