Mocne ostrzeżenie dla Polski. Tak skończy się wejście Ukrainy do UE?

- To, co teraz się dzieje, to jest tylko namiastka tego, co czeka europejskie rolnictwo, a zwłaszcza rolnictwo takie jak polskie, po wejściu Ukrainy i rolnictwa ukraińskiego do jednolitego rynku - zaalarmował polityk PSL. - To jest istotne, czy my jako Polska wykorzystamy ten czas, żeby przygotować nasze rolnictwo i przetwórstwo do tego momentu, w którym Ukraina będzie potężnym graczem na rynku rolnym - dodał.