Kalendarz ogrodnika 2023. Jakie prace wykonać w sierpniu?

Jak wynika z kalendarza ogrodnika, w sierpniu do zbioru nadają się ogórki, cukinie, kabaczki, fasola szparagowa oraz kapusta i kalarepa. Poza nimi, dojrzewają warzywa korzeniowe: marchew, buraki, pietruszka, seler. Sierpień to szczyt sezonu na wiele gatunków pomidorów. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, do zbioru mogą również nadawać się wczesne rodzaje dyni.