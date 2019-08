Kaja Godek oskarża: strategia podobna do PiS

Tarcia na prawicy ws. aborcji. Robert Winnicki zaprasza liderkę środowisk pro-life Kaję Godek na listy wyborcze Konfederacji, ale ta stwierdza wprost: brakuje konkretów.

"Niestety są to miejsca nie dające możliwości wejścia do Sejmu i obrony tam sprawy pro-life, za to przyciągające elektorat pro-life i widać tylko o to chodzi" - odparła Kaja Godek w tweecie. Ujawniła też, że otrzymuje sygnały z sugestiami milczenia w kampanii.