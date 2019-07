Kaja Godek pozwana za słowa o "gejach molestujących dzieci"

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył pozew przeciwko działaczce Konfederacji Kai Godek. Aktywistka pro-life powiedziała na antenie Polsat News, że "geje chcą adoptować dzieci, by je molestować i gwałcić".

W maju tego roku Godek przekonywała , że "walka z pedofilią w Kościele i w każdym środowisku, to musi być przede wszystkim ograniczenie homolobby". Komentując film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" stwierdziła, ze "pederastia jest wstępem do pedofilii". - Teraz geje chcą adoptować dzieci, bo chcą je molestować i gwałcić, takie są fakty - dodała.

Sprawą działaczki zajmie się Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe. "Uważamy, że Godek systemowo znieważa osoby LGBT starając się doprowadzić do ich stygmatyzacji i prześladowania. Wskazują na to kolejne publiczne wypowiedzi skrajnie katolickiej działaczki, w których odmawia gejom dostępu do zawodu nauczyciela, czy pochwala ataki na Marsz Równości w Białymstoku" - komentuje pozew Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.