Bulwersujące słowa Kai Godek. Michał Cessanis żąda przeprosin, nie jest pierwszy

Najpierw Michał Piróg, teraz Michał Cessanis. Dziennikarz, prywatnie partner wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja, oczekuje przeprosin od Kai Godek, działaczki pro-life i kandydatki do PE, za słowa: "Teraz geje chcą adoptować dzieci, bo chcą je molestować i gwałcić".

W kampanii wyborczej do Europarlamentu Kai Godek przybywa wrogów. Kandydatka Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy nie tylko zaskoczyła swoją wypowiedzią - powiązała homoseksualizm z pedofilią - ale sprawiła też, że kilka znanych osób poczuło się urażonych. Najpierw Michał Piróg teraz Michał Cessanis dobitnie dali jej to do zrozumienia.