Kaja Godek traci stanowisko w państwowej firmie

Działaczka antyaborcyjna Kaja Godek nie zasiada już w radzie nadzorczej państwowych Warszawskich Zakładów Mechanicznych PZL-WZM. Inicjatorka kampanii "Zatrzymaj aborcję" kandydowała do PE z listy Konfederacji.

Inicjatorka projektu "Zatrzymaj aborcję" weszła do rady nadzorczej WUZETEM w grudniu 2015 r, po wyborach wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość. Stało się tak mimo braku kierunkowego wykształcenia - Kaja Godek jest z wykształcenia anglistką - zauważa pb.pl.

Godek w wyborach do Parlamentu Europejskiego postawiła na Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy.

"PiS skręca w lewo, jak PO"

- Musimy tam być, by pewne rzeczy hamować i ograniczać wpływ Unii na polskie prawodawstwo - mówiła działaczka pro-life o swoim starcie do Parlamentu Europejskiego. Zaatakowała przy tym partię Jarosława Kaczyńskiego i stwierdziła, że "PiS idzie podobną drogą co PO, tzn. skręca w lewo".