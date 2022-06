Kadyrow rozmawiał z Szojgu. Przekazał niepokojący komunikat

Lider czeczeńskich bojowników walczących w Ukrainie u boku Rosjan spotkał się w czwartek z szefem MSZ Rosji Siergiejem Szojgu. Ramzan Kadyrow przekazał później w mediach społecznościowych, że otrzymał "nowe zadania". Jak dodał, pozwolą one "znacznie zwiększyć skuteczność manewrów ofensywnych, co przyczyni się do szybszego przeprowadzenia operacji specjalnej" w Ukrainie.