"Pierwszy statek od wielu miesięcy. Port w Mariupolu, wyzwolony od ukraińskich nacjonalistów, rozpoczął pracę. Przygotowywane do załadunku są tony wyrobów metalowych, które zostaną wysłane do Rostowa nad Donem" - oświadczyła spikerka prowadząca program informacyjny w Kanale pierwszym rosyjskiej telewizji publicznej. To stacja, która może pochwalić się największym zasięgiem w Rosji, dociera do 98,8 proc. odbiorców.