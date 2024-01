Kaczyński zaskoczył w trakcie konferencji. Powiedział o kocie

Prezes PiS na tym nie skończył. - Tylko przypomnę, że kiedy w 2001 roku po raz pierwszy została zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość - bodajże 1 lipca, choć mogę się mylić o jeden dzień - konferencja antykorupcyjna, to natychmiast zaczęła się akcja przeciwko tym oskarżeniom. Natychmiast okazało się, że najbardziej skorumpowanym człowiekiem w Polsce jestem ja. Kiedy przyszło do oświadczeń majątkowych - bo wtedy ich jeszcze nie było - pod groźbą kary więzienia mogłem spokojnie napisać, że mój majątek to stos książek plus kot, który - no - jest bezcenny - zakończył odpowiedź na zarzut Kaczyński.