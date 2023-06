Kaczyński wraca do rządu. Senator KO kpi

Jarosław Kaczyński po roku przerwy wrócił do rządu jako wicepremier. Planuje referendum ws. migrantów. - Koalicja Obywatelska nie jest przestraszona z powodu wejścia Kaczyńskiego do rządu. Wystąpił w telewizji i okazało się, że nie ma nic do powiedzenia. Nie ma pomysłu ani idei - komentował w programie "Tłit" senator KO Krzysztof Brejza. - Nie potrafił nawet podchwycić piłek podsuwanych przez prowadzącą. Nie było ciosów w opozycję i mocnych zapowiedzi. Pustka i chłód programowy. Tu referendum, a tu komisja sowiecka. Wszystko to po to, by przykryć sprawy drożyzny. Oni mogą wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zwolnienie z tego obowiązku. Polacy przyjęli ogromną liczbę uchodźców z Ukrainy i organy Unii Europejskiej są tego świadome. Przypomnijmy, że rząd nie złożył wniosku o 2 mld euro na uchodźców z Ukrainy - dodał.

