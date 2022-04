Kaczyński wbija szpilę Bidenowi. "Przemówienie nie przyniosło odpowiedzi"

- Przemówienie "zamkowe" nie przyniosło odpowiedzi na te pytania, które dla nas są najważniejsze: kwestia stałości baz, sprawa zwiększania komponentu amerykańskiego NATO-wskich sił zbrojnych w Polsce - wyliczał wicepremier. Zaznaczył, że żołnierzy USA jest w naszym kraju zdecydowanie więcej niż wcześniej, "ale to nie jest jeszcze to, co być powinno".