Kaczyński w ogniu pytań. "Troszeczkę wyrwane z kontekstu"

Dopytywany przez Ziemca o swoje słowa, stwierdził: - Nie przypominam sobie tego, co pan w tej chwili zacytował, ale z całą pewnością pan to cytuje celnie. Może byłem w tego rodzaju nastroju, ale naprawdę robiłem tutaj bardzo dużo. To były sprawy zupełnie niepartyjne, bo przede wszystkim to były to sprawy obrony narodowej, bezpieczeństwa wewnętrznego.