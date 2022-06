Kaczyński opuszcza rząd. Fala komentarzy w sieci

Kaczyński odchodzi z rządu. Zdecydowały wybory?

W wywiadzie dla PAP, uzasadniając swoją decyzję, Kaczyński przekonywał, że obecnie musi skoncentrować się na pracy na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. - Chodzi po prostu o to, że partia musi odzyskać werwę, bo zbliża się ten czas, który dla każdej partii politycznej na świecie jest najważniejszy. Wybory są po to, aby uzyskać dobry wynik wyborczy, a jeśli chodzi o PiS, to tym dobrym wynikiem wyborczym będzie ich wygranie i możliwość sprawowania władzy, oczywiście w koalicji Zjednoczonej Prawicy - tłumaczył.