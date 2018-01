Kaczyński w końcu powiedział, co sądzi o pomyśle Dudy. Prezydent nie będzie zadowolony

Jarosław Kaczyński podzielił się opinią na temat forsowanej przez prezydenta koncepcji referendum w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przyznał, że jego ugrupowanie nie jest do pomysłu nastawione entuzjastycznie.

Prezydent chciałby, aby referendum konsultacyjne odbyło się 11 listopada 2018 r. albo trwało dwa dni - 10 i 11 listopada. Obywatele mieliby odpowiedzieć na ok. 10 pytań, sformułowanych na podstawie wcześniejszych konsultacji społecznych, które określą kierunki zmian ustrojowych, m.in. przyszłą rolę prezydenta, Sejmu i Senatu. 11 listopada to również wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.

Pomysł Andrzeja Dudy nie podoba się prezesowi PiS. "Stulecie niepodległości powinno być czasem dumy z własnego państwa, nie ma sensu zakłócać go obowiązkiem uczestnictwa w referendum, nawoływaniem do pójścia do lokali wyborczych" - przekonuje w wywiadzie, który ma się ukazać w środowym wydaniu "Gazety Polskiej". Jego fragmenty przytacza pap.pl.