Mamy fragment najnowszego wywiadu z Kaczyńskim. Padają w nim mocne słowa o UE

"Musimy bronić naszej suwerenności, naszej godności, ale przede wszystkim naszych interesów" - deklaruje Jarosław Kaczyński w najnowszym wywiadzie. Pod adresem UE padają mocne słowa. Prezes PiS tłumaczy m.in., że "jeśli ktoś wchodzi w nowe towarzystwo, w którym wszyscy są już ze sobą dogadani i podzieleni wpływami, to musi napotkać opór". Ale to nie koniec.

Co, jeśli chodzi o treść? Kaczyński pytany jest o relacje Polski z UE. "Jakich działań spodziewa się Pan ze strony Brukseli?" - czytamy. Odpowiedź Kaczyńskiego jest stanowcza.

"Są eksperci, którzy twierdzą, że Unia wobec Polski poszła za daleko i teraz będzie się wycofywała. Inni mówią, że nie ma na co liczyć. Zobaczymy. Tak czy inaczej my musimy bronić naszej suwerenności, naszej godności, ale przede wszystkim naszych interesów. Szczególnie tych związanych z rozwojem gospodarczym naszego kraju. Jeśli ktoś myśli, że jest jakiś ośrodek zewnętrzny, który będzie nas wspierał w wychodzeniu z ekonomicznych peryferii Europy, to się myli" - mówi prezes PiS.