Kaczyński ujawnia, że rząd wiedział. Mówi o "maskirowce"

- Wedle mojej wiedzy byli. Choć, jak wszyscy dobrze pamiętają, opozycja nam w tej obronie nie pomagała. Mówię najłagodniej, jak potrafię. Sprawiało to niekiedy wrażenie, jakby była po części wciągnięta w ten plan. Ale nie czas i miejsce, by to teraz rozwijać - odpowiedział.