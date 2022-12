Oleg Tsaryov to ukraiński biznesmen i polityk uznany za kolaboranta. Do 7 kwietnia 2014 r. pełnił funkcję deputowanego Ukrainy z ramienia Partii Regionów. Później działał w roli separatystycznego urzędnika we wschodniej Ukrainie. Według wywiadu Stanów Zjednoczonych już od rozpoczęcia "specjalnej operacji wojskowej" w 2022 r. jest on uznawany przez Putina jako jeden z najbardziej prawdopodobnych kandydatów do roli przewodnika w marionetkowym rządzie Ukrainy.