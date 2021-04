Kaczyński udzielił wywiadu. Prof. Dudek widzi sytuację inaczej niż prezes PiS

Gościem programu "Newsroom" WP był prof. Antoni Dudek. Politolog z UKSW odniósł się do kwestii narastających nieporozumień pomiędzy koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy. Prowadzący przytoczył wywiad, którego udzielił prezes Prawa i Sprawiedliwości. - Jarosław Kaczyński nie prognozuje przyśpieszonych wyborów, ale nie wyklucza takiej możliwości - przekazał Mateusz Ratajczak. - Kaczyński nie będzie tego zapowiadał, bo pozbawiłby się elementu zaskoczenia. Ja myślę, że on w kuluarowych rozmowach używa tego argumentu - tłumaczył prof. Dudek. - Przedterminowe wybory mogą nastąpić. To nie jest przesądzone na 100 procent, ale z każdym kolejnym tygodniem stanu zawieszenia jest to coraz bardziej prawdopodobne - ocenił politolog. Profesor wskazał również na wewnętrzne konflikty w Solidarnej Polsce i Porozumieniu. - Moim zdaniem tego nie da się posklejać. Nie będzie już wspólnych list wyborczych. Pytanie tylko, kiedy te listy będą tworzone. Przetrwanie tego układu do roku 2023 jest mało prawdopodobne, ale władza jest silnym spoiwem. Wszystko wisi na odporności nerwowej prezesa Kaczyńskiego, który obecnie waży co jest dla niego najbardziej opłacalne - przekazał prof. Antoni Dudek.

