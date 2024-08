Kaczyński u Rydzyka wbija szpilę Morawieckiemu, a w partii huczy. "To skończy się rozłamem w PiS"

Jarosław Kaczyński namaścił Mariusza Błaszczaka na przyszłego szefa PiS. Problem w tym, że Błaszczaka w roli lidera nie widzi większość polityków tej partii. - Jeśli Mariusz miałby stanąć na czele PiS-u, to skończy się to rozłamem. Partia nie może trwać, ona musi wygrywać - mówi nam jeden z polityków PiS. Inni zwracają uwagę na kłopoty Mateusza Morawieckiego.

Jarosław Kaczyński przerwał milczenie i po długiej przerwie udzielił wywiadu. Tym razem wybrał portal Radia Maryja. Rozmowa - jak słyszymy - wywołała bardzo duże zainteresowanie w PiS. I jest szeroko komentowana zarówno przez partyjnych działaczy, jak i przez polityków wyższego szczebla.

Co więcej, może także wywołać niepokój u niektórych członków władz PiS. W tym u Mateusza Morawieckiego.

Błaszczak łączy klub, ale podzieli PiS

Jak ujawniliśmy w sierpniu w Wirtualnej Polsce, Jarosław Kaczyński chce namaścić Mariusza Błaszczaka na swojego następcę. Tak też się stało - prezes PiS przyznał w rozmowie z Radiem Maryja, że gdyby to zależało od niego, były szef MON - a obecnie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS - zostałby nowym szefem ugrupowania.

- To prawda, ja proponuję takie rozwiązanie. Bardzo bym się cieszył, gdyby to był Mariusz Błaszczak, ponieważ cenię go i lubię. To nie jest jednak swoista dyrektywa seniora partii, żeby akurat jego wybrać jako następcę. Uważam, że byłaby to najrozsądniejsza decyzja, jaką kongres partii może podjąć, ale to już jest w gestii kongresu - powiedział Jarosław Kaczyński.

Co na to politycy PiS? - To bardzo istotna wypowiedź, która przecina pewne spekulacje. Dotyczy tego, który z wiceprezesów PiS jest osobą najbardziej zaufaną i postrzeganą, jako pewien kontynuator. Prezes Kaczyński wskazał ministra Błaszczaka, a inni muszą schować swoje osobiste ambicje i złożyć je na ołtarzu dobra wspólnego - skomentował te słowa w rozmowie z WP europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Jak usłyszeliśmy od działaczy PiS, wielu z nich nie było zaskoczonych deklaracją prezesa. - On naprawdę wierzy, że Mariusz mógłby przejąć partię i sobie z tym poradzić. Ufa mu, traktuje jak najbardziej lojalnego człowieka w partii. Ale przecież to nie wystarczy do wygrywania wyborów. PiS na czele z Błaszczakiem to partia na 10, góra 15 procent poparcia - twierdzi jeden z polityków PiS.

Inny mówi, że "na Błaszczaka nie zgodziłaby się połowa partii". - Doszłoby do rozłamu, prędzej czy później. Czy wyobraża sobie pan partię, w której Błaszczak jest szefem Morawieckiego? Albo Jakiego? Przecież to się nigdy nie wydarzy - przekonuje rozmówca WP.

W PiS niemal wszyscy mają świadomość, że partią - pod tą czy inną nazwą - będzie chciał kierować w przyszłości Mateusz Morawiecki. Kilka miesięcy temu były premier przyznał nawet w Radiu Zet, że zamierza kandydować w wyborach na prezesa partii na przyszłorocznym kongresie.

Jak dziś słyszymy, tak się nie stanie, bo w wyborach prawdopodobnie ponownie weźmie udział Jarosław Kaczyński (to będzie wówczas jego ostatnia kadencja). Niemniej Morawiecki ze swoich ambitnych celów nie zrezygnuje - tylko poczeka na odpowiedni moment.

- Jeśli Błaszczak stanie na czele PiS, to Morawiecki wyjdzie z partii i założy własną. Tylko wtedy prawica będzie rozbita na amen. Szczerze mówiąc nie wiem, jak nasze środowisko wytrzyma, kiedy zabraknie prezesa. Tylko on jest w stanie to wszystko konsolidować - mówi jeden z posłów PiS.

Wbija szpilę Morawieckiemu

Morawiecki - jak mówią w partii - nie może być zadowolony z wywiadu Jarosława Kaczyńskiego. Jak pisaliśmy w WP, były premier i wiceprezes PiS wciąż liczył na to, że może być kandydatem partii w wyborach prezydenckich. Prezes jednak dał ostatecznie do zrozumienia, że tak się nie stanie. A właściwie wykluczył start Morawieckiego.

- Mateusz Morawiecki ma bardzo silną pozycję w partii i na pewno szerokie poparcie wśród pewnej części działaczy, którzy się do niego przyzwyczaili. Na swoją pozycję w PiS były premier mocno zapracował. Jednak jest tym kandydatem, którego bardzo łatwo zaatakować - mówi Kaczyński.

Jak zauważa, Morawiecki "jest obciążony pełnieniem funkcji premiera i podejmowaniem trudnych decyzji, a to powoduje, że ma pewne wejście do drugiej tury, ale zwycięstwo w niej byłoby wynikiem jakiegoś cudu".

Nasi rozmówcy w PiS polecili zwrócić uwagę szczególnie na jedno zdanie - te, które ma być "szpilą" w byłego premiera. - Gdybyśmy z powodu jakiegoś innego cudu stanęli przed możliwością powołania premiera, to niewątpliwie zostałby nim Morawiecki. Dlatego oczekiwania, jakie często słyszę w partii, aby się go pozbyć, są nieracjonalne - mówi w wywiadzie dla Radia Maryja Kaczyński.

Prezes z jednej strony przyznaje, że Morawiecki znów mógłby być premierem, ale nie to jest tu najważniejsze - kluczowe jest, że prezes przyznaje, iż często słyszy, że politycy PiS (tudzież ludzie związani z tą formacją) chcą się Morawieckiego "pozbyć".

- Jarosław nie musiał tego mówić, a jednak powiedział. To może być upokarzające dla Morawieckiego, takie wprost przyznanie, że wielu ludzi w PiS go nie akceptuje - zauważa jeden z partyjnych działaczy.

Nasi rozmówcy zwracają uwagę, w jaki sposób środowisko ojca Tadeusza Rydzyka promuje Mariusza Błaszczaka, a w jaki wbija szpilę w byłego szefa rządu.

Jeden z posłów PiS podsyła nam tekst z portalu Radia Maryja. A w nim taki fragment: "Postawienie Mariusza Błaszczaka na czele zarządu Prawa i Sprawiedliwości byłoby rozpoczęciem przygotowań do ostatecznego przejęcia przez niego wszystkich funkcji Jarosława Kaczyńskiego. Być może nastąpi to już w przyszłym roku (…). W dyskusji o zmianach w partii brakuje Mateusza Morawieckiego. Niewiele mówi się o byłym premierze. Nie jest on brany pod uwagę do ważnych stanowisk" - pisze portal.

Cytuje też jednego ze współpracowników Morawieckiego, który mówi, że "Mateusz jest ostatnio marginalizowany". "Mateusz Morawiecki to i obciążenie, i duży walor. Obciążenie niestety zaczyna dominować nad walorami. To obciążenie wynika z wyciągania przez obecnie rządzących różnego rodzaju spraw z wiązanych związanych z rządami Morawieckiego" - mówi bliski PiS-owi prof. Arkadiusz Jabłoński.

- Tu nie ma przypadku - twierdzi jeden z naszych rozmówców. Sugeruje, że ktoś w PiS celowo "napuszcza" dziennikarzy na byłego premiera. I próbuje mu zaszkodzić. - Ale bez przyzwolenia "góry" to by się nie wydarzyło - zaznacza rozmówca WP.

Krótka lista

Prezes PiS w rozmowie z RM zdradził też kilka "newsów". Ze słów Jarosława Kaczyńskiego wynika, iż PiS zakończyło badania, które miałyby wskazać najlepszego kandydata PiS na prezydenta.

Prezes kolejny raz opisał swój idealny profil takiego kandydata. - Z mężczyzną to wiadomo - musi być młody, wysoki, okazały, przystojny. Wyborcy te wymogi wizerunkowe stawiają wysoko. Musi mieć rodzinę. Musi znać bardzo dobrze język angielski. Najlepiej jakby znał dwa języki. Mamy kandydatów, którzy są doskonali i w angielskim, i francuskim. Tak jak ten prawdopodobny przeciwnik w drugiej turze. Musi być obyty międzynarodowo. To powinien być człowiek, dla którego świat nie jest czymś obcym, który bywał na konferencjach, wykładach - wylicza prezes PiS w wywiadzie.

Nasi rozmówcy w partii mówią, że Kaczyński ma swoją "krótką ławkę" kandydatów, spośród których wybierze tego jednego. Są na niej europoseł Tobiasz Bocheński, poseł Zbigniew Bogucki i prezes IPN Karol Nawrocki. Wciąż mówi się też o Piotrze Nowaku, byłym ministrze finansów.

Zarówno Bocheński, jak i Bogucki w rozmowie z Wirtualną Polską przyznali, że są brani pod uwagę w prezydenckiej rywalizacji. Jednocześnie nie chcieli mówić o szczegółach badań ani rozmów w centrali PiS przy Nowogrodzkiej.

PiS swojego kandydata ma wskazać najwcześniej w listopadzie.

Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski