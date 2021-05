Kaczyński to "gangster, który każe kupić cegłę"? Były szef MSZ na tym nie poprzestał

Radosław Sikorski był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych odniósł się do słów Mateusza Ratajczaka, który powiedział, że Jarosław Kaczyński odniósł sukces. - Jak się nie ma żadnych skrupułów, jak się gra politycznie pieniędzmi, czy to z Krajowego Planu Odbudowy, czy nawet szczepionkami, to jest różnica między zachodnioeuropejskim a wschodnioeuropejskim postsowieckim podejściem do polityki - przekazał gość WP. - Są tacy politycy w Polsce, którym do głowy by nie przyszło grać szczepionkami politycznie, czy właśnie Funduszem Odbudowy. A tu bez skrupułów - stwierdził Sikorski i dodał, że tymi samymi metodami Putin zniszczył wolne media i opozycję w Rosji. - I takimi samymi metodami zrobił to Orban na Węgrzech - przekazał polityk.